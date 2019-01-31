В США из-за холодов погибли пять человек

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Морозы в сочетании со снегопадами привели к гибели пятерых человек на Среднем Западе США.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило информационное агентство Associated Press (AP).

Согласно информации местных властей, один мужчина умер, случайно попав под отвальный снегоочиститель в окрестностях Чикаго (штат Иллинойс), второй замёрз насмерть в гараже в Милуоки (штат Висконсин). Еще два человека – супружеская пара – стали жертвами ДТП в штате Индиана, а 70-летний житель пригорода Детройта (штат Мичиган) умер, потому что вышел на мороз, одетый не по погоде.

По данным Национальной метеорологической службы США, в среду температура воздуха в Миннеаполисе (штат Миннесота) достигает минус 33,3 градуса, а с учётом ветра – минус 47,2 градуса. В Чикаго – минус 30,6 (минус 45,6 градуса с учётом ветра), в Милуоки – минус 28,9 (минус 43,9).

Ранее сообщалось, что в США разбился медицинский вертолёт, погибли три человека.