В США из-за ДТП перекрыли одну из главных магистралей страны

Не менее двух человек погибли, еще пятеро получили тяжелые травмы в серьезном ДТП на юго-западе штата Вайоминг.

Не менее двух человек погибли, еще пятеро получили тяжелые травмы в серьезном ДТП на юго-западе штата Вайоминг.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, инцидент произошел недалеко от города Грин-Ривер, округ Суитуотери.

В результате массового ДТП в тоннеле и за его пределами, где столкнулись несколько автомобилей, включая фуры, погибли по меньшей мере два человека, еще пятеро получили тяжелые травмы.

Доступ спасателей в тоннель затруднен, на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Шоссе I-80 (Interstate 80) перекрыто в обоих направлениях, движение организовано через Грин-Ривер.

Автомагистраль I-80 является вторым по протяженности межштатным шоссе США (около 4670 км). Она пересекает штаты Нью-Джерси, Пенсильвания, Огайо, Индиана, Иллинойс, Айова, Небраска, Вайоминг, Юта, Невада, Калифорния с восточного на западное побережье страны.