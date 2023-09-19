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В США из Катара вылетел самолет с американцами, освобожденными из иранской тюрьмы

В США из Катара вылетел самолет с американцами, освобожденными из иранской тюрьмы Самолет с пятью американцами, освобожденными иранскими властями в рамках соглашения об обмене заключенными, вылетел из международного аэропорта Дохи в США.
Другие страны
19 сентября 2023 г. 00:16
В США из Катара вылетел самолет с американцами, освобожденными из иранской тюрьмы

Самолет с пятью американцами, освобожденными иранскими властями в рамках соглашения об обмене заключенными, вылетел из международного аэропорта Дохи в США.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

В понедельник вечером самолет с пятью освобожденными гражданами США приземлился в Дохе, которая выступала посредником в переговорах между Вашингтоном и Тегераном. Американцев сопровождал посол Катара в Иране Мухаммед бен Хамад аль-Хаджри. На борту также находились двое членов семей бывших заключенных, которым, как утверждает администрация США, было запрещено покидать исламскую республику.

Ранее телеканал Press TV сообщил, что власти США освободили всех пятерых иранских граждан в рамках соглашения об обмене заключенными. Двое из них - Мехрдад Муин Ансари и Реза Сархангпур - уже прибыли в Тегеран.

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Версия на азербайджанском языке İran həbsxanasından azad edilən amerikalıları daşıyan təyyarə Qətərdən ABŞ-a uçub

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