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В США истребители перехватили самолет в районе гольф-клуба Трампа

В США истребители перехватили самолет в районе гольф-клуба Трампа Истребители поднялись в воздух в США для перехвата небольшого самолета, приблизившегося к гольф-клубу в городе Бедминстер, штат Нью-Джерси, куда направлялся президент США Дональд Трамп.
Другие страны
16 августа 2020 г. 02:29
В США истребители перехватили самолет в районе гольф-клуба Трампа

Истребители поднялись в воздух в США для перехвата небольшого самолета, приблизившегося к гольф-клубу в городе Бедминстер, штат Нью-Джерси, куда направлялся президент США Дональд Трамп.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД).

По его информации, одномоторный двухместный самолет RV-7 вторгся в запретную для полетов зону и не отвечал на попытки связаться. Истребители перехватили его и сопроводили до ближайшего аэродрома.

Опасности для президента этот инцидент не представлял, отметили в Секретной службе США.

 

 

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