В США истребитель столкнулся с легкомоторным самолетом

Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ Истребитель F-16 американских ВВС врезался в легкомоторный самолет Cessna в небе над Южной Каролиной, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

По данным пресс-службы министерства обороны США, столкновение произошло примерно в 17 километрах к северу от города Чарлстон. Причины происшествия не установлены. Число возможных жертв пока также не называется.

На данный момент достоверно известно, что пилот истребителя успел катапультироваться и сейчас проходит медобследование. В то же время пока не поступало никакой информации о количестве людей на борту легкомоторного самолета и наличии среди них выживших.

За последние несколько недель это уже второе в США авиапроисшествие с участием истребителя F-16. Так, 25 июня такой же самолет разбился во время учебного полета в штате Аризона. Всего же с начала года нынешняя катастрофа F-16 стала седьмой.

Основной американский фронтовой истребитель F-16 был разработан в 1974 году. Это один из самых массовых истребителей четвертого поколения – всего было построено около 4,5 тысяч таких самолетов. F-16 состоят на вооружении более 20 стран.