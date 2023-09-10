В США испытают дрон LongShot с ракетами "воздух-воздух"

В декабре американская компания General Atomics (GA) начнет летные испытания беспилотного летательного аппарата (БПЛА) LongShot, который сможет нести ракеты класса "воздух-воздух".

В декабре американская компания General Atomics (GA) начнет летные испытания беспилотного летательного аппарата (БПЛА) LongShot, который сможет нести ракеты класса "воздух-воздух".

Как передает Report, об этом сообщает Breaking Defense.

В июне GA получила контракт от управления перспективных исследовательских проектов Минобороны США (DARPA) на третью фазу разработки аппарата. Изделие планируют показать на предстоящей конференции Ассоциации воздушных и космических сил США.

По словам представителя GA Марка Бринкли, концепция LongShot направлена на значительное увеличение дальности поражения и эффективности выполнения задач современными истребителями четвертого поколения и ракетами класса "воздух-воздух". Он добавил, что в рамках летных испытаний хотят проверить "основные характеристики управляемости" дрона и заложить основы для последующих тестов.

В феврале 2021 года DARPA выбрало компании GA, Northrop Grumman и Lockheed Martin для демонстрации предварительных проектов первого этапа проекта LongShot. В марте 2022 года GA стала единственным победителем второго этапа.