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В США испытали новый гиперзвуковой летательный аппарат

В США испытали новый гиперзвуковой летательный аппарат В США испытали гиперзвуковой летательный аппарат Talon-A (TA-1).
Другие страны
10 марта 2024 г. 16:12
В США испытали новый гиперзвуковой летательный аппарат

В США испытали гиперзвуковой летательный аппарат Talon-A (TA-1).

Как передает Report со ссылкой на сайт компании Stratolaunch LLC.

"Компания Stratolaunch LLC рада сообщить об успешном завершении первого управляемого полета испытательного летательного аппарата Talon-A, TA-1", — сказано в сообщении.

Компания получила контракт в рамках программы американских военно-морских сил (ВМС) по развитию гиперзвуковых полетов. Уточняется, что аппарат прошел испытания по безопасному спуску с воздуха, зажиганию двигателя, разгону, набору высоты, а также контролируемой посадке на воду.

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