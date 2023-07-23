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В США испытали дрон, способный находиться в стратосфере до одного года

В США испытали дрон, способный находиться в стратосфере до одного года В американском штате Нью-Мексико прошли успешные испытания дрона-разведчика, который может находиться в стратосфере до года.
Другие страны
23 июля 2023 г. 02:23
В США испытали дрон, способный находиться в стратосфере до одного года

В американском штате Нью-Мексико прошли успешные испытания дрона-разведчика, который может находиться в стратосфере до года.

Как передает Report, об этом сообщили в издании Bild.

Отмечается, что аппарат Phasa 35 был разработан британской оборонной компанией BAE Systems.

Дрон взлетел и достиг 20-километровой высоты. Полет длился сутки, однако подчеркивается, что это не предельное время нахождения беспилотника в стратосфере. По словам создателей, он сможет находиться в воздухе без посадки на протяжении года благодаря солнечным элементам питания.

В Bild обратили внимание на то, что на высоте в 20 километров беспилотник незаметен для радаров, что делает его практически неуязвимым для систем ПВО.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ-da stratosferdə bir ilə qədər qala bilən dron sınaqdan keçirilib

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