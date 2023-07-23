В США испытали дрон, способный находиться в стратосфере до одного года

В американском штате Нью-Мексико прошли успешные испытания дрона-разведчика, который может находиться в стратосфере до года.

В американском штате Нью-Мексико прошли успешные испытания дрона-разведчика, который может находиться в стратосфере до года.

Как передает Report , об этом сообщили в издании Bild.

Отмечается, что аппарат Phasa 35 был разработан британской оборонной компанией BAE Systems.

Дрон взлетел и достиг 20-километровой высоты. Полет длился сутки, однако подчеркивается, что это не предельное время нахождения беспилотника в стратосфере. По словам создателей, он сможет находиться в воздухе без посадки на протяжении года благодаря солнечным элементам питания.

В Bild обратили внимание на то, что на высоте в 20 километров беспилотник незаметен для радаров, что делает его практически неуязвимым для систем ПВО.