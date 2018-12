В США инкассаторы лишились $190 тысяч, усеяв дороги купюрами - ВИДЕО

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ В США инкассаторы по неосторожности растеряли около $500 тысяч, которые вывалились из бронированной машины.

Как передает Report, инцидент произошел 14 декабря в штате Нью-Джерси.

Нисправность двери привела к тому, что на шоссе в округе Ист-Рутерфорд оказались пакеты с $140 и $370 тысячами. Когда инкассаторы обнаружили пропажу, они смогли найти более $200 тысяч.

Еще около 100 тысяч им донесли позднее, однако $189 тысяч так и не удалось отыскать.

Местная полиция предупредила граждан, что забравшим деньги грозит уголовная ответственность.

RAINING MONEY: Many drivers stopped their vehicles on Route 3 in New Jersey during their morning commute to collect cash that had apparently spilled out of an armored truck, causing "multiple" car accidents, according to police. https://t.co/VZCSS6XZJt pic.twitter.com/K57uvWXzG3