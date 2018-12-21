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    В США инкассаторы лишились $190 тысяч, усеяв дороги купюрами - ВИДЕО

    Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ В США инкассаторы по неосторожности растеряли около $500 тысяч, которые вывалились из бронированной машины.

    Как передает Report, инцидент произошел 14 декабря в штате Нью-Джерси.

    Нисправность двери привела к тому, что на шоссе в округе Ист-Рутерфорд оказались пакеты с $140 и $370 тысячами. Когда инкассаторы обнаружили пропажу, они смогли найти более $200 тысяч.

    Еще около 100 тысяч им донесли позднее, однако $189 тысяч так и не удалось отыскать.

    Местная полиция предупредила граждан, что забравшим деньги грозит уголовная ответственность.

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