В США инфляция достигла максимума за последний 41 год

Потребительские цены в США выросли по итогам июня на 9,1 процента в годовом исчислении. Это стало максимальным показателем роста инфляции в Штатах с ноября 1981 года.

Потребительские цены в США выросли по итогам июня на 9,1 процента в годовом исчислении. Это стало максимальным показателем роста инфляции в Штатах с ноября 1981 года.

Как сообщает Report , об этом свидетельствуют данные Министерства труда США.

По данным ведомства, по сравнению с маем инфляция выросла на 1,3 процента.

Согласно прогнозам, рост потребительских цен в июне по сравнению с маем ожидался на уровне 1,1 процента, а в годовом исчислении 8,8 процента.

Таким образом, инфляция достигла максимальных показателей за последний 41 год.

По итогам мая аналогичный показатель в годовом выражении составлял 8,6 процента, а по итогам апреля - 8,3 процента.