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В США хотят сорвать инаугурацию Байдена

В США хотят сорвать инаугурацию Байдена Ультраправые экстремисты намерены сорвать мирную передачу власти избранному президенту США Джо Байдену.
Другие страны
15 января 2021 г. 07:05
В США хотят сорвать инаугурацию Байдена
Джо Байден

Ультраправые экстремисты намерены сорвать мирную передачу власти избранному президенту США Джо Байдену.

Как передает Report, об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на представителей федеральных властей и независимых экспертов.

Церемония должна состояться 20 января.

Правоохранительные органы предупреждают власти по всей стране о возможных нападениях на капитолии отдельных штатов или даже втором штурме столичного Капитолия. Отмечается, что экстремисты могут использовать взрывные устройства и огнестрельное оружие.

Ранее глава ФБР Кристофер Рэй заявил, что его ведомство не исключает риска вооруженных протестов в преддверии инаугурации Байдена и отслеживает "большое количество" обсуждений в интернете относительно различных акций в Вашингтоне и у капитолиев штатов.

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