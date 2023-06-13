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В США хотят наказать ЮАР за укрепление отношений с Россией

В США хотят наказать ЮАР за укрепление отношений с Россией Американские конгрессмены допустили отмену торговой программы с Южно-Африканской Республикой. Причиной является укрепление отношений государства с Россией.
Другие страны
13 июня 2023 г. 20:12
В США хотят наказать ЮАР за укрепление отношений с Россией

Американские конгрессмены допустили отмену торговой программы с Южно-Африканской Республикой. Причиной является укрепление отношений государства с Россией.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сказано в письме законодателей, которое приводит Reuters.

Издание отмечает, что ЮАР получила ряд преимуществ в сфере торговли с США благодаря американскому закону об обеспечении роста и возможностей в Африке (AGOA). В частности, товары государства получали предпочтительный доступ в Соединенные Штаты. Но конгрессмены посчитали, что привилегии могут отменить, поскольку ЮАР "углубила военные отношения" с Россией.

В письме, которое адресовали госсекретарю США Энтони Блинкену и другим высокопоставленным чиновникам, законодатели также призвали перенести форум, на котором планируется обсудить продление положений торговой программы (действует до 2025 года) в рамках AGOA, из Йоханнесбурга.

"Мы серьезно обеспокоены тем, что проведение форума AGOA 2023 года в Южной Африке послужит косвенным подтверждением пагубной поддержки Южной Африкой вторжения России в Украину", - подчеркивается в письме.

В то же время пресс-секретарь МИД ЮАР Клейсон Моньела заявил, что пока нет никакого решения Госдепа США или Белого дома о переносе форума AGOA из Йоханнесбурга.

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