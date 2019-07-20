В США экс-наркобарона Хоакина Гусмана доставили в тюрьму самого строгого режима

Бывший главарь наркокартеля "Синалоа" Хоакин Гусман по прозвищу Коротышка, приговоренный к пожизненному заключению, доставлен в тюрьму максимально строгого в США режима в штате Колорадо.

Как передаёт Report, об этом сообщили ТАСС представители Федерального бюро тюрем США.

"Мы можем подтвердить, что Хоакин Гусман находится под стражей Федерального бюро тюрем в американском пенитенциарном учреждении ADX Florence в городе Флоренс в штате Колорадо", - говорится в заявлении бюро.