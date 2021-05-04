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В США губернатор штата предлагает пиво за вакцинацию от COVID-19

В США губернатор штата предлагает пиво за вакцинацию от COVID-19 Губернатор штата Нью-Джерси Фил Мерфи в ходе пресс-конференции в своем Twitter заявил, что каждый житель штата сможет получить бесплатный бокал пива за прохождение вакцинации от коронавируса
Другие страны
4 мая 2021 г. 07:35
В США губернатор штата предлагает пиво за вакцинацию от COVID-19

Губернатор штата Нью-Джерси Фил Мерфи в ходе пресс-конференции в своем Twitter заявил, что каждый житель штата сможет получить бесплатный бокал пива за прохождение вакцинации от коронавируса.

"Любой житель Нью-Джерси, который получит первую дозу вакцины в течение мая и принесет подтверждающий это документ в одну из участвующих в программе пивоварен, получит бесплатное пиво", - заявил Мерфи.

Как передает Report, по местному законодательству, принять участие в этой акции смогут граждане старше 21 года. Правительство штата планирует довести число привитых жителей штата до 4,7 миллиона к концу следующего месяца. На данный момент, в Нью-Джерси от коронавируса привились свыше 3,2 млн жителей.

В комментариях под записью губернатора Фила Мерфи обвинили в попытке подкупить население неэтичными методами и призвали не посещать и не покупать продукцию пивоварен, которые принимают участие в этой акции.

Ранее в США ввели более 245 млн доз вакцины от COVID-19.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ-da ştat qubernatoru COVID-19 peyvəndinə görə pulsuz pivə təklif edir

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