В США грузовой самолет упал с обрыва, двое пилотов погибли

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ В американском штате Западная Виргиния грузовой самолет службы доставки UPS сошел с полосы во время посадки в аэропорту Йигер и сорвался с обрыва, передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

"Он совершил очень жесткую посадку и выкатился в зеленую зону", - заявил представитель аэропорта Майк Плэнт.

Сообщается, что двое пилотов, находившихся на борту самолета, погибли.

Согласно Плэнту, на месте происшествия работает спасательная служба, однако положение осложняется тем, что самолет сорвался с крутого обрыва и находится в труднодоступной местности.

Дороги близ места происшествия временно перекрыты.