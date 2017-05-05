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    В США грузовой самолет упал с обрыва, двое пилотов погибли

    На месте происшествия работает спасательная служба

    Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ В американском штате Западная Виргиния грузовой самолет службы доставки UPS сошел с полосы во время посадки в аэропорту Йигер и сорвался с обрыва, передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

    "Он совершил очень жесткую посадку и выкатился в зеленую зону", - заявил представитель аэропорта Майк Плэнт.

    Сообщается, что двое пилотов, находившихся на борту самолета, погибли.

    Согласно Плэнту, на месте происшествия работает спасательная служба, однако положение осложняется тем, что самолет сорвался с крутого обрыва и находится в труднодоступной местности. 

    Дороги близ места происшествия временно перекрыты.

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