В США грузовик опрокинуло ветром - ВИДЕО

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ В США грузовик опрокинуло ветром. Как сообщает Report, агентство Associated Press распространило видео происшествия.

Инцидент произошел в штате Вайоминг. Сильным порывом ветра, который на тот момент достигал скорости 112 километров в час, движущийся по дороге грузовик перевернуло прямо на стоявшую на соседней полосе полицейскую машину.

По счастливой случайности, в момент происшествия в полицейской машине никто не находился. Сообщается, что водитель грузовика не пострадал.