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    В США гражданину Китая предъявили обвинения в краже торговых секретов

    Американские правоохранительные органы задержали гражданина Китая

    Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Американские правоохранительные органы задержали гражданина Китая, которому предъявлено обвинение в краже торговых секретов у своего работодателя - американской нефтяной компании.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в распространенном в пятницу заявлении министерства юстиции США.

    "Хончжин Тан, как предполагается, украл торговые секреты, связанные с продукцией, стоимость которой составляет более $1 млрд, у американской нефтяной компании, которая является его работодателем", - говорится в сообщении.

    Ранее Британия обвинила Китай в хакерских атаках.

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