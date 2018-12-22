В США гражданину Китая предъявили обвинения в краже торговых секретов

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Американские правоохранительные органы задержали гражданина Китая, которому предъявлено обвинение в краже торговых секретов у своего работодателя - американской нефтяной компании.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в распространенном в пятницу заявлении министерства юстиции США.

"Хончжин Тан, как предполагается, украл торговые секреты, связанные с продукцией, стоимость которой составляет более $1 млрд, у американской нефтяной компании, которая является его работодателем", - говорится в сообщении.

Ранее Британия обвинила Китай в хакерских атаках.