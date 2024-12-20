В США гражданина РФ и Израиля обвинили в причастности к LockBit

Американские власти предъявили обвинения гражданину России и Израиля Михаилу Матвееву, который, по данным следствия, является разработчиком программ-вымогателей хакерской группы LockBit.

Американские власти предъявили обвинения гражданину России и Израиля Михаилу Матвееву, который, по данным следствия, является разработчиком программ-вымогателей хакерской группы LockBit.

Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве юстиции США.

Обвинения включают участие в кибератаках на системы компаний и государственных учреждений в США и других странах.

По информации Министерства юстиции США, Матвеев был арестован в Израиле, американские власти намерены добиваться его экстрадиции.

Если Матвеев будет экстрадирован и признан виновным, ему грозит до 30 лет лишения свободы.

Как проинформировало в феврале агентство Bloomberg, Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании, ФБР США и ряд других силовых структур провели совместную операцию, в ходе которой заблокировали портал LockBit. Представитель американской спецслужбы сообщил, что в результате операции, в которой приняли участие 11 стран, было также заблокировано 11 тыс. доменных имен, использовавшихся группировкой для распространения вредоносных программ. По данным американского Минюста, с участием LockBit было совершено более 1,4 тыс. кибератак в США и по всему миру. Хакеры потребовали от своих жертв суммарно более $100 млн, получив по меньшей мере десятки миллионов долларов в биткойнах.