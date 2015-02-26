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    В США граждан Узбекистана и Казахстана заподозрили в поддержке ИГ

    При этом двое из них намеревались отправиться в Сирию

    Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ Один гражданин Казахстана и двое граждан Узбекистана обвинены в среду в сговоре с целью поддержки "Исламского государства", при этом двое из них намеревались отправиться в Сирию, сообщили представители правоохранительных органов США.

    По их данным, 19-летний гражданин Казахстана Ахрор Сайдахметов был арестован в нью-йоркском международном аэропорту имени Джона Кеннеди, когда он пытался сесть на рейс в Турцию для того, чтобы затем перебраться в Сирию и присоединиться к боевикам "ИГ", передает Report со ссылкой на Интерфакс.

    Второй обвиняемый 24-летний гражданин Узбекистана Абдурасул Журабоев ранее приобрел билет в Стамбул на март.

    30-летний гражданин Узбекистана Аброр Хабибов обвинен в оказании финансовой помощи Сайдахметову для реализации его планов.

    Ожидается, что Сайдахметов и Журабоев предстанут перед судом Бруклина позже в среду, а Хабибов - в федеральном суде Джексонвилла (штат Флорида).

    Разработка этих людей шла с августа прошлого года, отмечают представители правоохранительных органов.

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