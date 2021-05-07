В США грабители взяли в заложники сотрудников банка

Полицейские ведут переговоры с преступниками, удерживающими заложников в отделении банка в американском штате Миннесота.

Полицейские ведут переговоры с преступниками, удерживающими заложников в отделении банка в американском штате Миннесота.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на правоохранителей.

По их данным, один или несколько неизвестных удерживают заложников в отделении банка Wells Fargo в городе Сент-Клауд. Предположительно, сотрудники банка были взяты в заложники при попытке ограбления. Данных о пострадавших или погибших не поступало.

"Мы ведем переговоры, - приводит телеканал слова представителя местного полицейского управления. - Внутри удерживается неизвестное число сотрудников банка".