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В США грабители взяли в заложники сотрудников банка

В США грабители взяли в заложники сотрудников банка Полицейские ведут переговоры с преступниками, удерживающими заложников в отделении банка в американском штате Миннесота.
Другие страны
7 мая 2021 г. 07:13
В США грабители взяли в заложники сотрудников банка

Полицейские ведут переговоры с преступниками, удерживающими заложников в отделении банка в американском штате Миннесота.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на правоохранителей.

По их данным, один или несколько неизвестных удерживают заложников в отделении банка Wells Fargo в городе Сент-Клауд. Предположительно, сотрудники банка были взяты в заложники при попытке ограбления. Данных о пострадавших или погибших не поступало.

"Мы ведем переговоры, - приводит телеканал слова представителя местного полицейского управления. - Внутри удерживается неизвестное число сотрудников банка".

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