В США готовятся к урагану "Ида"

В Луизиане и некоторых частях Нового Орлеана была объявлена эвакуация из-за надвигающегося урагана "Ида", приход которого ожидается в воскресенье.

В Луизиане и некоторых частях Нового Орлеана была объявлена эвакуация из-за надвигающегося урагана "Ида", приход которого ожидается в воскресенье.

Как передает Report, об этом сообщает The Weather Channel .

"У нас очень серьезная ситуация", - сказал губернатор Луизианы Джон Бел Эдвардс на пресс-конференции.

Президент США Джозеф Байден одобрил объявление чрезвычайного положения в Луизиане на федеральном уровне. Подобная ситуация и в некоторых частях Нового Орлеана.

"Мы ожидаем значительных последствий, в том числе тропических штормов или более сильных ветров, которые могут повалить деревья и продлить перебои в подаче электроэнергии", - отметил руководитель департамента города по чрезвычайным ситуациям Коллин Арнольд.