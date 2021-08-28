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В США готовятся к урагану "Ида"

В США готовятся к урагану "Ида" В Луизиане и некоторых частях Нового Орлеана была объявлена эвакуация из-за надвигающегося урагана "Ида", приход которого ожидается в воскресенье.
Другие страны
28 августа 2021 г. 08:55
В США готовятся к урагану Ида

В Луизиане и некоторых частях Нового Орлеана была объявлена эвакуация из-за надвигающегося урагана "Ида", приход которого ожидается в воскресенье.

Как передает Report, об этом сообщает The Weather Channel.

"У нас очень серьезная ситуация", - сказал губернатор Луизианы Джон Бел Эдвардс на пресс-конференции.

Президент США Джозеф Байден одобрил объявление чрезвычайного положения в Луизиане на федеральном уровне. Подобная ситуация и в некоторых частях Нового Орлеана.

"Мы ожидаем значительных последствий, в том числе тропических штормов или более сильных ветров, которые могут повалить деревья и продлить перебои в подаче электроэнергии", - отметил руководитель департамента города по чрезвычайным ситуациям Коллин Арнольд.

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