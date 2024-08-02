В США готовятся к тенденции по отмене ядерных ограничений в мире

Американская администрация допускает полное исчезновение ограничений на количество единиц ядерного оружия в арсеналах стран мира.

Американская администрация допускает полное исчезновение ограничений на количество единиц ядерного оружия в арсеналах стран мира.

Как передает Report, с такой оценкой выступил исполняющий обязанности помощника министра обороны США по космической политике Випин Наранг.

"Мы должны готовиться к миру, в котором полностью исчезнут ограничения на арсеналы ядерных вооружений, модернизируя ядерный потенциал США и готовясь к будущему", - сказал он на семинаре в Центре стратегических и международных исследований.

"Внесение коррективов в нашу ядерную боеготовность может помочь стимулировать наших противников к участию в переговорах по контролю над стратегическими вооружениями", - отметил Наранг.

Он добавил, что Вашингтон будет делать все для успешной конкуренции в этой области и обеспечения безопасности союзников в новую ядерную эпоху в случае, если его оппоненты продолжать делать выбор, который, по оценкам США, "снизит их безопасность и безопасность всего мира".

"Тем не менее не стоит заблуждаться, что односторонние сокращения арсенала со стороны США станут эффективным подходом к снижению ядерных рисков", - подчеркнул он.