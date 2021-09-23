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В США готовят новые санкции против российских должностных лиц

В США готовят новые санкции против российских должностных лиц Комитет по регламенту палаты представителей конгресса США одобрил законопроект, рекомендующий ввести санкции против 35 российских чиновников, бизнесменов и журналистов, причастных, по мнению Вашингтона, к нарушениям прав человека.
Другие страны
23 сентября 2021 г. 00:47
В США готовят новые санкции против российских должностных лиц

Комитет по регламенту палаты представителей конгресса США одобрил законопроект, рекомендующий ввести санкции против 35 российских чиновников, бизнесменов и журналистов, причастных, по мнению Вашингтона, к нарушениям прав человека.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, среди ключевых фигурантов списка премьер-министр РФ Михаил Мишустин, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, директор ФСБ Александр Бортников, директор Росгвардии Виктор Золотов, глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, мэр Москвы Сергей Собянин.

Кроме того, под новые санкции США могут попасть бизнесмены Роман Абрамович, глава "Роснефти" Игорь Сечин, глава "Газпрома" Алексей Миллер, главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, гендиректор "Первого Канала" Константин Эрнст и ряд других лиц.

Текст поправки был предложен конгрессменом-демократом Томом Малиновски. Он предполагает, что в течение 180 дней после принятия закона президент США Джо Байден должен представить соответствующим комитетам конгресса заключение о том, подлежит ли кто-то из упомянутых лиц включению в санкционный список в рамках "закона Магнитского".

Законопроект внесен в качестве поправок к проекту оборонного бюджета страны на 2022 финансовый год. Его предстоит одобрить полному составу конгресса США, даже тогда он будет иметь рекомендательный характер. Само введение санкций остается на усмотрение американской администрации.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ erməni əsilli Simonyan və 34 rusiyalıya qarşı sanksiyalar hazırlayır

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