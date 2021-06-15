О нас
Report Georgia
Аудио новости

В США горит химический завод Chemtool

В США горит химический завод Chemtool Химический завод Chemtool загорелся в американском Роктоне, штат Иллинойс, пожарная служба распорядилась эвакуировать всех жителей и предприятий в радиусе одной мили от завода
Другие страны
15 июня 2021 г. 11:50
В США горит химический завод Chemtool

Химический завод Chemtool загорелся в американском Роктоне, штат Иллинойс, пожарная служба распорядилась эвакуировать всех жителей и предприятий в радиусе одной мили от завода. Как передает Report cо ссылкой на РИА новости, об этом сообщается в заявлении местной полиции.

По сообщению телеканала NBC News, пожар вспыхнул в понедельник утром, его причина пока не установлена.

Отмечается, что было принято решение отказаться от тушения огня водой. Как пояснил начальник пожарной охраны Роктона Кирк Уилсон, применение воды для борьбы с пламенем грозит привести к опасному стоку в реку Рок, приток реки Миссисипи.

Местные чиновники выразили обеспокоенность в связи с риском распространения химических веществ, таких как серная кислота, азот и свинец. Администратор департамента здравоохранения округа Уиннебейго Сандра Мартелл призвала население носить маски на улице.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Massive chemical fire ravages Rockton plant
Версия на азербайджанском языке ABŞ-da kimya zavodu yanır

Экслюзивные новости

Посол Японии: На меня произвело сильное впечатление увиденное в Агдаме
Посол Японии: На меня произвело сильное впечатление увиденное в Агдаме
15 июня 2021 г. 09:49
Шамиль Айрым: Во время визита в Шушу Эрдоган направит месседжи миру
Шамиль Айрым: Во время визита в Шушу Эрдоган направит месседжи миру
14 июня 2021 г. 14:57
В США почтили память журналистов-шехидов
ФотоВ США почтили память журналистов-шехидов
14 июня 2021 г. 13:19
Посол России: Очень высоко оцениваем то, что сделал Азербайджан в ООН - ИНТЕРВЬЮ
ФотоПосол России: Очень высоко оцениваем то, что сделал Азербайджан в ООН - ИНТЕРВЬЮ
11 июня 2021 г. 13:05
Российские компании готовы принять участие в восстановлении освобожденных земель Азербайджана
Российские компании готовы принять участие в восстановлении освобожденных земель Азербайджана
11 июня 2021 г. 12:56
Азербайджано-российский вертолетный сервисный центр планируется открыть в конце года
Азербайджано-российский вертолетный сервисный центр планируется открыть в конце года
11 июня 2021 г. 12:29
В ВОЗ озвучили антиковидные рекомендации странам, проводящим матчи ЕВРО-2020
В ВОЗ озвучили антиковидные рекомендации странам, проводящим матчи ЕВРО-2020
10 июня 2021 г. 17:11
ВОЗ высоко оценивает проделанную Азербайджаном работу по вакцинации от COVID-19 – ЭКСКЛЮЗИВ
ВОЗ высоко оценивает проделанную Азербайджаном работу по вакцинации от COVID-19 – ЭКСКЛЮЗИВ
10 июня 2021 г. 11:53
Зия Сельчук: Мы достигли некоторых договоренностей об эквивалентности дипломов - ИНТЕРВЬЮ
Зия Сельчук: Мы достигли некоторых договоренностей об эквивалентности дипломов - ИНТЕРВЬЮ
9 июня 2021 г. 17:15
Любимые обитатели Тбилисского зоопарка – подарок Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
ФотоЛюбимые обитатели Тбилисского зоопарка – подарок Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
9 июня 2021 г. 14:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi