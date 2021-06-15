В США горит химический завод Chemtool

Химический завод Chemtool загорелся в американском Роктоне, штат Иллинойс, пожарная служба распорядилась эвакуировать всех жителей и предприятий в радиусе одной мили от завода

Химический завод Chemtool загорелся в американском Роктоне, штат Иллинойс, пожарная служба распорядилась эвакуировать всех жителей и предприятий в радиусе одной мили от завода. Как передает Report cо ссылкой на РИА новости, об этом сообщается в заявлении местной полиции.

По сообщению телеканала NBC News , пожар вспыхнул в понедельник утром, его причина пока не установлена.

Отмечается, что было принято решение отказаться от тушения огня водой. Как пояснил начальник пожарной охраны Роктона Кирк Уилсон, применение воды для борьбы с пламенем грозит привести к опасному стоку в реку Рок, приток реки Миссисипи.

Местные чиновники выразили обеспокоенность в связи с риском распространения химических веществ, таких как серная кислота, азот и свинец. Администратор департамента здравоохранения округа Уиннебейго Сандра Мартелл призвала население носить маски на улице.