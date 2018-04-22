В США голый мужчина застрелил троих человек в кафе - ФОТО

Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ Голый мужчина открыл огонь по посетителям заведения Waffle House возле города Нэшвилл в американском штате Теннесси, погибли три человека, еще четверо были ранены, сообщает Report со ссылкой на RT.

Инцидент произошел в 03:25 по местному времени (12:25 по бакинскому). Один из посетителей смог выбить оружие из рук стрелка. После этого нападавший скрылся с места происшествия. По данным полиции, речь идет о 29-летнем Тревисе Рейнкинге из города Мортон, штат Иллинойс.

