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    В США голый мужчина застрелил троих человек в кафе - ФОТО

    Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ Голый мужчина открыл огонь по посетителям заведения Waffle House возле города Нэшвилл в американском штате Теннесси, погибли три человека, еще четверо были ранены, сообщает Report со ссылкой на RT. 

    Инцидент произошел в 03:25 по местному времени (12:25 по бакинскому). Один из посетителей смог выбить оружие из рук стрелка. После этого нападавший скрылся с места происшествия. По данным полиции, речь идет о 29-летнем Тревисе Рейнкинге из города Мортон, штат Иллинойс.

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