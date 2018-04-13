В США главный по санкциям чиновник покидает свой пост

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Джон Смит, возглавляющий Office of Foreign Assets Control (OFAC), структуру американского Минфина, отвечающую за правоприменение санкций, покинет в мае свой пост, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Д.Смит руководил ведомством с февраля 2015 года и до этого в течение 11 лет работал в OFAC. Временно исполняющим обязанности главы ведомства назначена Андреа Гацки, которая работала заместителем Смита.

Местные СМИ пишут, что отставка Д.Смита связана с личными причинами.

Санкции, вводившиеся против России, Северной Кореи, Венесуэлы, Ирана, в последние годы стали основным инструментом внешней политики США.

OFAC наложила в прошлом году в общей сложности 16 административных наказаний на сумму в 119,5 млн долларов за нарушение санкций. При этом в рекордном 2014 году было наложено 23 штрафа на 1,2 млрд долларов.