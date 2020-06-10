В США генерал- афроамериканец впервые возглавил ВВС страны

Чарльз Браун https://report.az/storage/news/735160b777a6c4f971a087979ede1237/2462e92b-2e3c-4310-aa54-2f9f1e7e1eeb_292.jpg

Сенат США впервые одобрил назначение на должность начальника штаба ВВС афроамериканца на фоне протестов после смерти Джорджа Флойда в результате задержания полицейскими.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, конгрессмены единогласно поддержали кандидатуру Чарльза Брауна на данный пост. Браун по поводу своего назначения заявил, что "его выдвижение дает определенную надежду", хотя и не может исправить века рабства и десятилетия дискриминации, которой могли подвергнуться чернокожие представители американских ВВС.

Президент США Дональд Трамп поздравил новоиспеченного начальника штаба еще до официального утверждения его кандидатуры Конгрессом. Он заявил, что будет рад работать с таким патриотом и лидером, как Браун. Лидер страны также не преминул упомянуть, что назначение чернокожего генерала было "его решением".

Браун является четырехзвездным генералом ВВС. До назначения на должность начальника штаба он возглавлял Индо-Тихоокеанское командование Вооружённых сил США и был заместителем главы Центрального командования (СЕНТКОМ) ВС США.

Ранее члены Демократической партии палаты представителей Конгресса преклонили колено в честь погибшего Флойда. Конгрессмены на протяжении 8 минут 46 секунд молча простояли в позе, демонстрирующей покаяние, — именно столько полицейский Дерек Шовин давил ему коленом на шею.

В десятках городов США и других стран мира уже несколько дней проходят акции протеста против полицейского произвола из-за смерти в Миннеаполисе охранника Джорджа Флойда, который умер после грубого ареста. В ряде случаев протесты заканчивались беспорядками, стычками с полицией, грабежами, мародерством и погромами.