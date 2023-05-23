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В США фургон врезался в защитные ограждения недалеко от Белого дома

В США фургон врезался в защитные ограждения недалеко от Белого дома Фургон врезался в защитные ограждения недалеко от Белого дома.
Другие страны
23 мая 2023 г. 10:47
В США фургон врезался в защитные ограждения недалеко от Белого дома

Фургон врезался в защитные ограждения недалеко от Белого дома.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил в Twitter начальник отдела связей с общественностью Секретной службы США Энтони Гульельми.

"Офицеры секретной службы США задержали водителя фургона, после того как машина врезалась в защитные ограждения на северной части площади Лафайет", - сообщил представитель службы.

В его заявлении отмечается, что среди сотрудников Секретной службы и Белого дома пострадавших нет. Ведется расследование. До завершения расследования закрыты проезжая часть и тротуары.

Газета Washington Post со ссылкой на экстренные службы сообщает, что после аварии в квартале от Белого дома был обнаружен подозрительный пакет. Из близлежащего отеля были эвакуированы люди.

"Полиция округа Колумбия посчитала фургон безопасным, и, согласно предварительному расследованию, водитель мог умышленно врезаться в защитные ограждения на площади Лафайет. Обвинения предъявит парковая полиция США при следственной поддержке Секретной службы", - написал Гульельми.

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