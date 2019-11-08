В США фондовые торги закрылись ростом после сообщений о договоренности Вашингтона и Пекина

Умеренным ростом основных котировок завершилась в четверг сессия на Нью-Йоркской фондовой бирже в свете сообщений о том, что США и Китай достигли согласия о взаимной отмене пошлин в рамках первой фазы торгового соглашения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки.

Американский промышленный индекс Dow Jones вырос на 182,24 пункта (0,66%) и установился на отметке 27 674,80 пункта. Данный показатель является для Dow Jones рекордным. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, прибавил 8,40 пункта (0,27%) и оказался на отметке 3 085,18 пункта. Он также обновил максимум. Индекс электронной биржи Nasdaq повысился на 23,89 пункта (0,28%), до 8 434,52 пункта.

"В течение почти двух лет торговые споры США и Китая являлись крупнейшим сдерживающим фактором для роста мировой экономики", - сообщила телеканалу CNN аналитик финансовой компании BMO Capital Markets Присцилла Тагамурти. Она констатировала, что поступили "обнадеживающие сигналы относительно того, что в вопросе о торговле был достигнут прогресс". По ее словам, корпоративная отчетность была более позитивной, чем ожидалось.