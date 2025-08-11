В США эвакуировали тюрьму из-за крупного лесного пожара

О нас

11 августа 2025 г. 07:17
В американском Колорадо эвакуировали тюрьму из-за одного из крупнейших лесных пожаров в истории штата.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал NBC News, ссылаясь на департамент исправительных учреждений Колорадо.

“Все 179 заключенных были в безопасном порядке выведены… “из-за избыточной предосторожности”, - сказано в сообщении.

По информации канала, пожар «Ли», охвативший 167 квадратных миль (432 кв. км), уже стал шестым самым масштабным в истории штата. В борьбе с огнем принимают участие более тысячи пожарных.

29 июля сообщалось, что лесные пожары, произошедшие в Лос-Анджелесе в январе, привели к рекордным страховым убыткам, превзойдя потери страховых компаний после катастрофы в японской Фукусиме в 2011 году.

Версия на азербайджанском языке ABŞ-də böyük meşə yanğını səbəbindən həbsxana boşaldılıb

