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    В США эвакуировали школу из-за угрозы взрыва

    Полиция обыскивает здание

    Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Учащиеся, учителя и работники школы в американском штате Пенсильвания эвакуированы из-за угрозы взрыва.

    Как передает Report, об этом сообщает местное издание Daily Local.

    По данным, инцидент произошел в старшей школе округа Честер. Сотрудники школы обнаружили записку в одной из ванных комнат с текстом "12-16 все умрут!".

    Других подтверждений угрозы взрыва не было. Полиция обыскивает здание. 

    Учащиеся и сотрудники школы временно доставлены в расположенную поблизости среднюю школу. Детали уточняются.

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