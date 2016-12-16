В США эвакуировали школу из-за угрозы взрыва

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Учащиеся, учителя и работники школы в американском штате Пенсильвания эвакуированы из-за угрозы взрыва.

Как передает Report, об этом сообщает местное издание Daily Local.

По данным, инцидент произошел в старшей школе округа Честер. Сотрудники школы обнаружили записку в одной из ванных комнат с текстом "12-16 все умрут!".

Других подтверждений угрозы взрыва не было. Полиция обыскивает здание.

Учащиеся и сотрудники школы временно доставлены в расположенную поблизости среднюю школу. Детали уточняются.