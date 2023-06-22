В США еще один кандидат присоединится к борьбе за президентское кресло

Бывший член Конгресса Уилл Херд объявил о решении участвовать в выборах президента Соединенных Штатов, которые должны состояться осенью 2024 года, от Республиканской партии.

Бывший член Конгресса Уилл Херд объявил о решении участвовать в выборах президента Соединенных Штатов, которые должны состояться осенью 2024 года, от Республиканской партии.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Associated Press (AP).

По данным Associated Press, в Конгрессе Херд заработал репутацию политика, выступающего за интересы бизнеса и прагматичного, а также готового искать двухпартийный консенсус.

Ранее желание баллотироваться на пост президента США выразил актер и политик Арнольд Шварценеггер.

Действующий президент Джо Байден также объявил о намерении баллотироваться на пост президента США в 2024 году. Он заявил, что "у каждого поколения есть моменты, когда им нужно отстаивать демократию". Вице-президент Камала Харрис также сообщила, что снова готова выступить "вторым номером" Байдена. Если он будет переизбран, то станет президентом США в возрасте 82 лет – впрочем, он уже стал старейшим из действующих американских лидеров.