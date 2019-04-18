​В США экс-менеджер китайской авиакомпании признала вину в контрабанде

Бывший менеджер китайской авиакомпании признала в федеральном суде Нью-Йорка, что в качестве агента КНР занималась незаконной транспортировкой груза из США в Китай, как передает Report со ссылкой на РИА Новости, сообщается на сайте минюста США.

В сообщении говорится, что Ин Линь действовала под руководством военных офицеров КНР, работающих в постоянном представительстве Китая при ООН. По данным СМИ, Ин Линь - бывшая сотрудница компании Air China.

"Ин Линь, бывший менеджер международного авиаперевозчика, базирующегося в Китае, злоупотребляла своими полномочиями, занимаясь транспортировкой груза из международного аэропорта им. Кеннеди (Нью-Йорк) в Китай с помощью рейсов авиаперевозчика по приказу китайских военных офицеров", - говорится в сообщении минюста.

Ин Линь признала свою вину, сообщает министерство.

Согласно заявлению, она "принимала груз у военных офицеров КНР и помещала его на борт самолетов авиаперевозчика", сотрудницей которого в то время являлась. При этом иногда Ин Линь регистрировала багаж на имя пассажиров, путешествующих тем же рейсом, говорится в документе.

"Этот случай представляет собой яркий пример того, как китайские власти могут использовать сотрудников работающих здесь (в США) китайских компаний, вовлекая их в незаконную деятельность", - заявил помощник генпрокурора Джон Демерс.

Сообщается, что Ин Линь грозит тюремный срок до десяти лет.