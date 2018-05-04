В США экс-главе Volkswagen предъявили обвинения из-за дизельного скандала

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Прокуратура Восточного округа штата Мичиган предъявила уголовные обвинения экс-главе концерна Volkswagen Мартину Винтеркорну по делу о мошенничестве с выхлопами дизельных автомобилей.

Как передает Report со ссылкой на РИА «Новости», об этом говорится в обвинительном заключении.

Винтеркорну вменяют сговор с целью мошенничества против правительства США и нарушение закона США "О чистом воздухе". Также он обвиняется в одном преступном эпизоде мошенничества. Вместе с ним обвиняются еще пять экс-сотрудников Volkswagen.

Винтеркорн в 2007-2015 годах был генеральным директором Volkswagen и председателем совета директоров компании. Другие обвиняемые — это Ричард Доренкамп, экс-глава управления VW, возглавлявший команду инженеров-разработчиков нового двигателя для американского рынка. Хайнц-Якоб Нойсер был главой развития бренда Volkswagen, Йенс Хадлер — главой отдела по разработке двигателей, Бернд Готтвайс — высокопоставленным инспектором в отделе по контролю над качеством, Юрген Петер работал в сертификационной группе концерна.

В январе 2017 года Volkswagen окончательно согласовал с американскими властями уплату штрафа в 4,3 миллиарда долларов в рамках "дизельного скандала". Соглашение о признании вины предусматривает выплату уголовного штрафа в 2,8 миллиарда долларов, а также назначение независимого мониторинга за компанией в течение трех лет.