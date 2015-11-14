​В США двухэтажный автобус на большой скорости врезался в здание

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ В Сан-Франциско двухэтажный туристический автобус на огромной скорости пронесся по улице и врезался в строительные леса здания в центре Юнион-сквер.

Как передает Report со ссылкой на AP, об этом сообщили в полиции.

Отмечается также, что водитель автобуса снес велосипедиста и зацепил несколько автомобилей.

По словам офицера полиции Элби Эспарсы, пострадали 19 человек, при этом у пятерых опасные для жизни травмы. Одним из таких является велосипедист. У троих травмы не столь серьезны, а остальные 11 человек находятся в стабильном состоянии.