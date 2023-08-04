В США двух моряков обвинили в передаче Китаю секретной информации

Два моряка Военно-морских сил Соединенных Штатов Америки были задержаны по обвинению в передаче Китаю секретной информации.
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По его словам, в результате действий моряков "секретная военная информация оказалась в руках Китайской Народной Республики".
Как отмечает издание, посольство Китая в США не сразу ответило на просьбу прокомментировать эти обвинения.
"КНР не остановится ни перед чем, чтобы атаковать Соединенные Штаты в рамках своего стратегического плана превращения в единственную мировую сверхдержаву", - подчеркнула специальный агент ФБР Стейси Мой.