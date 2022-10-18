В США двое погибли при крушении легкомоторного самолета

Два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета в городе Мариетта (штат Огайо).

Два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета в городе Мариетта (штат Огайо).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщила телекомпания CNN, ссылаясь на дорожный патруль штата.

По информации ведомства, двухмоторный самолет разбился на парковке дилерского центра, в результате крушения погиб пилот и пассажир самолета. Как уточняет телекомпания, повреждены транспортные средства и здание дилерского центра, о пострадавших не сообщается. После падения самолет загорелся, пожар потушен.

Федеральное авиационное управление США и Национальный совет по безопасности на транспорте ведут расследование обстоятельств инцидента.