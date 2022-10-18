В США двое погибли при крушении легкомоторного самолета

Два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета в городе Мариетта (штат Огайо).
По информации ведомства, двухмоторный самолет разбился на парковке дилерского центра, в результате крушения погиб пилот и пассажир самолета. Как уточняет телекомпания, повреждены транспортные средства и здание дилерского центра, о пострадавших не сообщается. После падения самолет загорелся, пожар потушен.
Федеральное авиационное управление США и Национальный совет по безопасности на транспорте ведут расследование обстоятельств инцидента.