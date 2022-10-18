О нас

В США двое погибли при крушении легкомоторного самолета

В США двое погибли при крушении легкомоторного самолета Два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета в городе Мариетта (штат Огайо).
Другие страны
18 октября 2022 г. 21:34
В США двое погибли при крушении легкомоторного самолета

Два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета в городе Мариетта (штат Огайо).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщила телекомпания CNN, ссылаясь на дорожный патруль штата.

По информации ведомства, двухмоторный самолет разбился на парковке дилерского центра, в результате крушения погиб пилот и пассажир самолета. Как уточняет телекомпания, повреждены транспортные средства и здание дилерского центра, о пострадавших не сообщается. После падения самолет загорелся, пожар потушен.

Федеральное авиационное управление США и Национальный совет по безопасности на транспорте ведут расследование обстоятельств инцидента.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ABŞ-da təyyarə qəzaya uğrayıb, ölənlər var

Экслюзивные новости

Чудовищный теракт армян против отправленных на помощь в Спитак азербайджанцев
Чудовищный теракт армян против отправленных на помощь в Спитак азербайджанцев
18 октября 2022 г. 14:15
Бои вдоль Араза: В Худаферине мы устроили засаду и разгромили врага
ФотоБои вдоль Араза: В Худаферине мы устроили засаду и разгромили врага
18 октября 2022 г. 13:10
Генри Ван Ренс: Азербайджан является жертвой в конфликте с Арменией
Генри Ван Ренс: Азербайджан является жертвой в конфликте с Арменией
15 октября 2022 г. 17:00
Глава фонда из Чехии: Важно увидеть правду своими глазами
Глава фонда из Чехии: Важно увидеть правду своими глазами
15 октября 2022 г. 16:02
Керсти Кивирют: Все эти преступления быть расследованы и рассмотрены в судах
Керсти Кивирют: Все эти преступления быть расследованы и рассмотрены в судах
15 октября 2022 г. 15:41
Ангеле Кудайтене: Правда об произошедшем здесь должна быть доведена до мирового сообщества
Ангеле Кудайтене: Правда об произошедшем здесь должна быть доведена до мирового сообщества
15 октября 2022 г. 15:12
Союзу писателей Азербайджана выделено 203 тыс. манатов на проведение съезда
Союзу писателей Азербайджана выделено 203 тыс. манатов на проведение съезда
13 октября 2022 г. 11:01
Заместитель генсека ОТГ: Азербайджан играет объединяющую роль в тюркском мире
Заместитель генсека ОТГ: Азербайджан играет объединяющую роль в тюркском мире
12 октября 2022 г. 11:35
Минздрав о нехватке медикаментов 
Минздрав о нехватке медикаментов 
12 октября 2022 г. 10:52
MEDİA: После внедрения Реестра медиа начнется прием заявок
MEDİA: После внедрения Реестра медиа начнется прием заявок
11 октября 2022 г. 19:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi