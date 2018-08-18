В США два ученика пострадали в результате стрельбы в школе

Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ Два учащихся получили в пятницу огнестрельные ранения в ходе стычки на территории средней школы в Палм-Бич (штат Флорида) в США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил офис шерифа округа Палм-Бич.

Наряды полиции были направлены в эту школу после многочисленных сообщений о стрельбе во время игры в футбол на стадионе образовательного учреждения.

"Группа учащихся, присутствовавших на мероприятии на территории школы, поссорилась, что повлекло стрельбу по двум из них. Один пострадавший был обнаружен на территории школы, а второго друг отвез в больницу", - уточнила полиция в Twitter.

Полицейские не обладают пока информацией о состоянии раненых, их именах и возрасте. "Информации о подозреваемом и мотивах ссоры в настоящий момент нет", - добавили в офисе шерифа. Присутствовавшие на стадионе были спешно эвакуированы.