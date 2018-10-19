В США два музея откажутся от саудовского финансирования из-за дела Кашикчи

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Метрополитен-музей в Нью-Йорке и Бруклинский музей в США откажутся от саудовского финансирования в связи с исчезновением оппозиционного журналиста из Саудовской Аравии Джамаля Кашикчи. Как передает Report, об этом пишет американская газета The New York Times.

Как отмечается, общественный резонанс после исчезновения Кашикчи побудил музеи отказаться от саудовского финансирования в нескольких мероприятиях — выставке в Бруклинском музее, посвященной сирийским беженцам, и семинаре в Метрополитен-музее о курировании ближневосточного искусства.

Подчеркивается, что данные музейные программы изначально поддерживались группами, связанными с саудовским правительством.