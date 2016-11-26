В США два человека погибли у магазинов в "черную пятницу"

Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ Не менее двух человек погибли, еще как минимум четыре получили ранения в результате нескольких случаев стрельбы в ряде штатов США в так называемую черную пятницу - день, когда в стране начинается сезон редрождественских распродаж, а магазины объявляют о грандиозных скидках.

Как передает Report, об этом сообщила в своей электронной версии газета New York Daily News.

По ее данным, за эти сутки произошли уже как минимум четыре инцидента со стрельбой, открытой рядом с крупными торговыми центрами. В штате Нью-Джерси один человек погиб, еще один был ранен в непосредственной близости от универмага Macy's, расположенном в округе Атлантик.

Неизвестный открыл огонь по 20-летнему местному жителю и его 26-летнему старшему брату. Первый погиб на месте, второй был доставлен в больницу с легкими ранениями.

В городе Рено (штат Невада) один из посетителей гипермаркета Walmart был застрелен другим покупателем на стоянке перед магазином. По данным полиции, мужчины не поделили парковочное место. Стрелявший скрылся с места происшествия.