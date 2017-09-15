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    В США допустили вероятность военного решения конфликта с КНДР

    США предпочитают использовать все возможные дипломатические и экономические рычаги© Courtesy image

    Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ В США не исключают вероятность военного решения конфликта с КНДР.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости,военное решение вопроса Северной Кореи по-прежнему является опцией, но США не хотели бы его использовать и предпочитают использовать все возможные дипломатические и экономические рычаги, заявил в рамках конференции для журналистов советник президента США по нацбезопасности Герберт Макмастер.

    "Мы активно используем все возможные дипломатические и экономические рычаги. Как мы уже сказали, санкции начинают действовать. На это нужно время. В своем дипломатическом подходе мы приблизились к тому, что опции исчерпываются. Военное решение — по-прежнему опция, но мы бы не хотели ее использовать", — ответил он на вопрос журналистов, что США и мировое сообщество будут делать, если санкционное и дипломатическое давление на Пхеньян не будет достаточно эффективно.

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