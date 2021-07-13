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В США допустили санкции в отношении Грузии

В США допустили санкции в отношении Грузии Вашингтон призывает власти Грузии расследовать случаи применения насилия со стороны противников ЛГБТ в республике и не исключают введения санкций
Другие страны
13 июля 2021 г. 23:08
В США допустили санкции в отношении Грузии

Вашингтон призывает власти Грузии расследовать случаи применения насилия со стороны противников ЛГБТ в республике и не исключают введения санкций.

Как передает Report, об этом глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс ответил на брифинге на просьбу журналиста прокомментировать информацию об обсуждениях в Конгрессе США возможности введения персональных рестрикций в отношении грузинских чиновников.

"Мы располагаем набором средств для привлечения к ответственности тех, кто причастен к нарушению прав человека, насилию в мире. Санкции, конечно, являются одним из таких инструментов. Вы знаете, что мы не анонсируем санкции до их введения, - сказал он. - Но мы отслеживаем ситуацию очень серьезно".

"Что касается всех политических игроков в Грузии, то мы призываем их осудить это насилие. Мы подтверждаем призыв к грузинскому правительству провести расследование, чтобы нападавшие предстали перед правосудием", - отметил Прайс.

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