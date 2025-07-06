В США допустили продолжение торговых переговоров после крайнего срока

Белый дом допускает, что переговоры по торговым соглашениям США с рядом стран продлятся после истечения 9 июля крайнего срока для их заключения.

Белый дом допускает, что переговоры по торговым соглашениям США с рядом стран продлятся после истечения 9 июля крайнего срока для их заключения.

Как передает Report, об этом заявил в эфире телекомпании CBS глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет.

"Соединенные Штаты всегда готовы говорить со всеми обо всем, что происходит в мире. Есть крайний срок, некоторые вещи уже близко, поэтому, может быть, переговоры по некоторым из них будут сдвинуты и продолжатся после истечения крайнего срока, а, может быть, и нет. В конечном счете решение по этому вопросу принимать президенту", - сказал Хассетт, отвечая на вопрос о возможности продления паузы в вопросе вступления в силу торговых пошлин.

1 июля президент США Дональд Трамп предупредил, что не рассматривает возможность очередной отсрочки вступления в силу торговых пошлин.