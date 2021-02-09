В США договорились о формате импичмента Трампа

Лидеры демократического большинства и республиканского меньшинства Сената Конгресса США достигли договоренности по формату проведения процедуры импичмента Дональда Трампа

Лидеры демократического большинства и республиканского меньшинства Сената Конгресса США Чак Шумер (от штата Нью-Йорк) и Митч Макконнелл (от штата Кентукки) достигли договоренности по формату проведения процедуры импичмента бывшего президента Дональда Трампа в верхней палате законодательного органа.

Об этом Report передает со ссылкой на ТАСС,

"Форма (проведения процедуры импичмента), о которой мы договорились, в высшей степени справедлива", - отметил Шумер, выступая перед сенаторами. В распространенном письменном заявлении Макконнелл подчеркнул, что рад достигнутому соглашению, которое "сохраняет надлежащую правовую процедуру и права обеих сторон".

Договоренности предоставят обвинителям от Палаты представителей Конгресса и адвокатам Трампа равное количество времени на то, чтобы задать вопросы и выступить с заключительными заявлениями.

Процесс импичмента начнется 9 февраля с обсуждения конституционности самого разбирательства в отношении уже бывшего президента. После четырехчасового обсуждения конституционности последует голосование по вопросу о том, имеет ли верхняя палата Конгресса право проводить процедуру импичмента в отношении экс-главы Белого дома. Для одобрения законодателям необходимо простое большинство, которое демократы смогут обеспечить. Команда юристов Трампа и большинство сенаторов-республиканцев выступают против второй процедуры импичмента в отношении бывшего американского лидера, подчеркивая, что этот процесс неконституционен.

В среду 10 февраля обвинители и адвокаты выступят со вступительными речами, после чего начнутся выступления, продолжительностью до 16 часов (на это отведено два дня) для каждой из сторон на изложение доводов с возможностью проведения прений. Кроме того, сенаторам будет предоставлено в общей сложности четыре часа для того, чтобы задать вопросы юристам и обвинителям из нижней палаты. На этом этапе Сенат сможет проголосовать за вызов свидетелей и предоставление дополнительных доказательств. Наконец, на заключительные заявления обеим сторонам будет предоставлено четыре часа, поровну распределенных между обвинителями и юристами.

По просьбе одного из адвокатов экс-главы государства процедура будет приостановлена вечером 12 февраля и возобновится во второй половине дня 14 февраля. Таким образом, если стороны не будут вызывать свидетелей, процедура завершится уже на следующей неделе, быстрее, чем первый аналогичный процесс над Трампом в прошлом году.

Сенаторы во вторник должны утвердить резолюцию с договоренностями по формату процедуры импичмента. Голосование будет носить формальный характер в связи с тем, что все участники процесса - демократы и республиканцы Сената, обвинители и адвокаты Трампа - уже согласились со всеми пунктами документа.