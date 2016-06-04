​В США девять военнослужащих погибли в результате аварии грузовика

Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ В штате Техас девять военнослужащих погибли в результате аварии грузового автомобиля, вызванной проливными дождями, передает Report со ссылкой на РБК.

ДТП произошло в минувший четверг, 2 июня, в районе военной базы Форт-Худ. Его причиной стало наводнение: грузовик перевернулся и утонул на переправе под напором воды, вызванной сильным паводком. Первоначально на месте аварии были найдены тела четверых военных. Позже были обнаружены еще пять военнослужащих.

Трое военных получили травмы и были госпитализированы. В настоящее время они выписаны из больницы, сообщил на пресс-конференции генерал-майор Джон Уберти.

По информации Reuters, всего жертвами стихии стали по меньшей мере 16 человек. Поднявшаяся в результате ливней вода в реке Бразос подтопила сотни домов и привела к эвакуации более четырех тысяч заключенных из трех тюрем, расположенных в районе наводнения. В аэропортах Далласа и Хьюстона из-за неблагоприятных погодных условий были отменены более 160 авиарейсов.