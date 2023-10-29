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В США детали к атомным подлодкам начали изготавливать на 3D-принтерах

В США детали к атомным подлодкам начали изготавливать на 3D-принтерах Соединенные Штаты начали печатать детали для атомных подводных лодок на 3D-принтерах.
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29 октября 2023 г. 06:52
В США детали к атомным подлодкам начали изготавливать на 3D-принтерах

Соединенные Штаты начали печатать детали для атомных подводных лодок на 3D-принтерах.

Как передает Report, об этом сообщает издание Defense One.

Согласно информации, в ВМС США одобрили такой шаг, чтобы вложиться в график производства, ремонта и обслуживания субмарин.

Изготовленные по этой технологии детали уже начали устанавливать на подлодки. В том числе, речь идет о подлодках типов Columbia и Ohio с межконтинентальными баллистическими ракетами.

"Нам абсолютно необходимы новые технологии. Если вы посмотрите на компоненты кораблей – поковки, отливки, фитинги, клапаны, крепежные детали – мы не сможем удовлетворить спрос для строительства необходимых нам подлодок, а также на поддержку их эксплуатации, не переходя на 3D-печать", – подчеркнул контр-адмирал Джонатан Ракер, который в Пентагоне отвечает за закупку подлодок.

Издание отмечает, что из 2 млрд долларов, которые в следующем году будут направлены на развитие производства подлодок, 15% пойдут на развитие технологии 3D-печати.

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