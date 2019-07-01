​В США десять человек погибли в результате крушения самолета

Десять человек погибли в результате крушения легкого двухмоторного самолета в американском штате Техас, сообщает местный телеканал CBS DFW, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Инцидент произошел в городе Эддисон округа Даллас.

Отмечается, что самолет врезался в ангар в аэропорту утром в воскресенье по местному времени. После этого он загорелся, в результате чего был уничтожен.

Директор по связям с общественностью города Мэри Розенблит заявила, что из находившихся в самолете людей никто не выжил.