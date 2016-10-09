 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В США число жертв урагана "Мэттью" возросло до 17 человек

    Зафиксировано семь летальных случаев в штате Северная Каролина, четыре смерти в Джорджия

    Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Число жертв урагана "Мэттью" в США, который в настоящий момент ослаб до уровня циклона, возросло до 17 человек.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал ABC.

    По его данным, зафиксировано семь летальных случаев в штате Северная Каролина, четыре смерти в штате Джорджия, шесть человек погибли во Флориде.

    Ураган "Мэттью" стал самым мощным в Атлантике с 2007 года.

    Президент США Барак Обама 8 октября пообщался по телефону с губернаторами Джорджии, Южной Каролины, Северной Каролины и Флориды и пообещал оказать федеральную помощь этим штатам для возмещения ущерба, нанесенного ураганом "Мэттью".

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi