В США число жертв урагана "Мэттью" возросло до 17 человек

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Число жертв урагана "Мэттью" в США, который в настоящий момент ослаб до уровня циклона, возросло до 17 человек.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал ABC.

По его данным, зафиксировано семь летальных случаев в штате Северная Каролина, четыре смерти в штате Джорджия, шесть человек погибли во Флориде.

Ураган "Мэттью" стал самым мощным в Атлантике с 2007 года.

Президент США Барак Обама 8 октября пообщался по телефону с губернаторами Джорджии, Южной Каролины, Северной Каролины и Флориды и пообещал оказать федеральную помощь этим штатам для возмещения ущерба, нанесенного ураганом "Мэттью".