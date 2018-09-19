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    В США число жертв шторма "Флоренс" возросло до 37 человек

    Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Число жертв шторма "Флоренс" в Северной и Южной Каролине увеличилось до 37 человек.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает издание USA Today.

    Ураган "Флоренс" обрушился на атлантическое побережье США в пятницу.

    Более 27 тысяч жителей Северной и Южной Каролины находятся во временных убежищах. Сотни тысяч потребителей остались без света. Около 523 тысяч домов и предприятий остаются без электричества.

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