В США число жертв шторма "Флоренс" возросло до 37 человек

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Число жертв шторма "Флоренс" в Северной и Южной Каролине увеличилось до 37 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает издание USA Today.

Ураган "Флоренс" обрушился на атлантическое побережье США в пятницу.

Более 27 тысяч жителей Северной и Южной Каролины находятся во временных убежищах. Сотни тысяч потребителей остались без света. Около 523 тысяч домов и предприятий остаются без электричества.